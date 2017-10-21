Москва, 21 октября, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Тегеран отказался от ядерного оружия, и ни при каких обстоятельствах не станет проводить или покупать его, передает 20 октября RT со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

Tijl Vercaemer Иранские флаги

«Это постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», — сообщил Аракчи в ходе выступления на Московской конференции по нераспространению.

По его словам, Тегеран принял на себя постоянное, бессрочное обязательство, оговоренное соглашением с членами Совбеза ООН и Германией. Он также согласился с тем, что нарушение принятого обязательства приведет к краху режима нераспространения ядерного оружия. Поэтому, если все стороны сделки продолжат выполнять ее условия, то спустя шесть лет Иран ратифицирует дополнительный протокол.

Аракчи также прокомментировал вопрос ракетной программы Ирана. По его словам она существует для обороны государства.

«Наши ракеты — это единственное и надежное средство обороны для нас, они служат исключительно для целей защиты и сдерживания. Они необходимы, чтобы не допустить появления нового Саддама Хуссейна в регионе», — сказал дипломат.

Напомним, сделка между Ираном с одной стороны и Россией, США, Китаем, Францией, Германией и Великобританией с другой была заключена в 2015 году. В соответствии с ней Тегеран обязуется свернуть разработку ядерного оружия в обмен на частичное снятие санкций.

Ранее российский МИД исключил восстановление санкций ООН в отношении Ирана. Как сообщил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, Тегеран выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения по ядерной программе, поэтому восстановление санкций в отношении исламской республики не представляется возможным.