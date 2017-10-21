Ракка, Сирия, 21 октября, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Освобожденный так называемой антитеррористической коалицией во главе с США сирийский город Ракка на самом деле был изнасилован и разрушен, говорится в статье американского журналиста Стивена Лендмана, опубликованной 19 октября в Global Research.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Так называемая коалиция под руководством США объявила об освобождении Ракки, оставив при этом без объяснений террористические бомбардировки города на протяжении месяцев, в результате чего он был изнасилован и уничтожен, а не освобожден, как было заявлено. Тысячи, может быть, десятки тысяч мирных жителей были хладнокровно истреблены. В результате террористических бомбардировок под руководством США были разрушены жилые районы, больницы, школы, мечети, жизненно важная инфраструктура, а город превращен в лунный ландшафт», — пишет Лендман.

Свои выводы журналист строит на том, что летом 2016 года эксперты ООН по военным преступлениям осудили «ошеломляющую потерю мирных жизней» в результате американских авианалетов. Начатая несколько месяцев назад военная операция привела к тому, что город был стерт с лица земли. При этом террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были перекинуты в провинцию Дейр-эз-Зор, где их уничтожали сирийские войска при поддержке российских ВКС.

Лендман подчеркивает, что действия коалиции с участием России кардинальным образом отличаются от действий западной коалиции.

«Сирийские и союзные войска, которым существенно помогла российская авиация, систематически уничтожали боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их оружие, боеприпасы, оборудование и средства, заботясь о том, чтобы свести к минимуму число жертв среди гражданского населения, что является полной противоположностью беспощадным операциям с участием США», — утверждает журналист.

Отмечается, что в августе 2016 года заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн назвал Ракку «самым худшим местом на земле», где проживают тысячи жителей, и они не могут выбраться из города, опасаясь, что их близкие погибнут.

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В то же время бывший координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О'Брайен оценил ежедневные потери среди мирного населения, исчисляемые десятками человек, сообщает Лендман. Также, по его сведениям, специальный советник ООН по предупреждению геноцида Адама Диенг обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в бомбардировке лодок на реке Евфрат, на которых мирные жители пытались покинуть Ракку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед завершением операции по освобождению Ракки антитеррористическая коалиция во главе с США позволила боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покинуть осаждённый сирийский город. Сообщается, что решение было принято после обращения руководителей местных племен.