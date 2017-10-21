Владимир, 21 октября, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Массового сокращения санитаров в больницах Владимирской области нет — есть «поэтапный и плановый перевод» сотрудников из числа младшего медицинского персонала на рабочие должности. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявили в региональном департаменте здравоохранения, отвечая на обращение местных общественников. По заявлению облздрава, это связано с изменениями квалификационных требований, предъявляемых Министерством труда и социальной защиты РФ.

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При этом руководство областного здравоохранения заявляет, что в результате перевода на новую должность сотрудники не потеряли в деньгах: все финансовые потери им компенсировали доплатами за интенсивность и напряженность труда. Напомним, что подписавшие обращение к властям общественники заявляли об обратном: перевод из медперсонала в рабочие влечет за собой лишение доплат и премий, составляющих значительную долю зарплаты медика. Более того, у рабочих — не укороченный рабочий день, а полный. К тому же, сотрудники теряют некоторые льготы.

В качестве причины «массового сокращения» санитаров активисты называли желание чиновников любой ценой исполнить майские указы президента, согласно которым к 2018 году младший медицинский персонал должен получать не менее средней заплаты по региону. К рабочим специальностям, в число которых входят и уборщики, указы не относятся. Поэтому догадки общественников выглядят вполне правдоподобно: если сократить численность младшего медицинского персонала, то увеличить их зарплату будет легче. А за жалованием уборщиков мало кто смотрит.

Однако в департаменте наличие такого замысла отрицают и ссылаются на приказ Минтруда, которым в 2016 году утвержден новый профессиональный стандарт для должностей «Санитар» и «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». К примеру, теперь санитары должны проходить обучение по соответствующей должности, а младшие сестры должны иметь среднее образование и пройти обучение по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело» или «Сестринское дело».

По заданию департамента больницы провели аттестацию сотрудников, по результатам которой санитаров или отправляли на переобучение или же переводили на другую должность.

К примеру, перевод санитаров уж прошел в Городской больнице №6 Владимира и в Центре специализированной фтизиопульмонологической помощи. В обеих больницах из санитаров в уборщицы было переведено по пять сотрудников. Здесь, по данным руководства больниц, удалось соблюсти кадровый баланс. Например, в горбольнице №6 сейчас работают 49 санитаров и младших сестер и девять уборщиков.

«Не все учреждения здравоохранения смогли выдержать оптимальный кадровый баланс. В настоящее время в больницах и поликлиниках проводится работа, направленная на устранение «кадровых перекосов». При этом все спорные случаи рассматриваются департаментом здравоохранения отдельно и самым тщательным образом с выездом в медицинские учреждения для объективной оценки квалификации и реального функционала сотрудников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября владимирские активисты и депутаты от КПРФ направили губернатору Светлане Орловой обращение с просьбой не допустить «санитарной катастрофы» в больницах региона. Письмо подписали члены общественных советов при органах власти, а также депутаты муниципального и областного уровней.

Авторы письма сообщают, что в больницах области идет массовое сокращение санитаров. Их якобы попросту переводят в уборщики. В качестве причины называлось желание чиновников исполнить майские указы в части повышения зарплат медицинским работникам, в частности, младшего медперсонала.

Сейчас среднее жалованье младшего медицинского персонала во Владимирской области равно всего 18,9 тысячи рублей, что составляет приблизительно 77,4% от средней по региону. К концу года зарплата должна дорасти до средней. Однако, если в случае с зарплатами врачей, которые должны вырасти до двух средних по региону, департамент обещает выполнить указы, то про зарплаты младшего медицинского персонала пока молчат. До срока исполнения указов, между тем, остается всего два месяца.