Новосибирск, 21 октября, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Больше года новосибирцы добиваются расторжения концессионного соглашения, заключенного 22 июля 2016 года между правительством Новосибирской области и компанией «Экология-Новосибирск». Не достигнув своей цели, в субботу, 21 октября, сотни жителей региона вышли на митинг «Нет мусорной афере». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, акция прошла на площадке возле ГПНТБ и собрала сотни людей.

Анна Алябьева ИА REGNUM Митинг против мусорной концессии в Новосибирске

К её организации инициаторы, в числе которых как представители общественности, различных политических объединений, так и действующие депутаты горсовета Новосибирска, законодательного собрания области и местных региональных советов, подошли с креативом. Открыли митинг игрой на мусорных баках и театральным перформансом. Такое начало стало не просто необычным для подобных акций протеста, на которые люди приходят отстаивать свои права с определённым настроем, но и задало дальнейшее настроение всему мероприятию.

Анна Алябьева ИА REGNUM Митинг против мусорной концессии в Новосибирске

По словам корреспондента ИА REGNUM, митинг, на который пришли порядка 300 человек (а по словам организаторов и более того), прошёл довольно спокойно, если не сказать гармонично: каждый из тех, кто планировал высказаться, это сделал. При этом стоит отметить, что выступающие представляли совершенно различные объединения. Были здесь и экологи, и те, кто изучает отходы, и те, кто занимается сбором и сортировкой опасных отходов, и представители власти, общественности, и даже оппозиции, как системной, так и не системной.

Жительница Новосибирска Любовь Говязина пришла на митинг, чтобы поддержать тех, кто выступает против строительства мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в Раздольном.

«Река Издревая — это такое место, которое вообще нельзя трогать, ни то что туда мусор свозить. Разве можно строить в таком месте. А во-вторых, 6,5 млрд — это какую яму надо вырыть, чтобы такие деньги закопать. Региону и городу место для мусора нужно, но необходимо его найти. Я не знаю удастся ли отстоять территорию возле реки Издревой, но я бы хотела в это верить. Мне кажется, многое зависит ещё от губернатора и от мэра. Все-таки они могут повлиять, но, а мы горожане — все против размещения таких объектов в Раздольном. Я знаю, что на митинг многие хотели бы прийти, но многие уже в возрасте», — отметила ИА REGNUM перед началом акции протеста Любовь Говязина.

Анна Алябьева ИА REGNUM Председатель Новосибирского отделения незарегистрированной партии Навального «Партия Прогресса» Андрей Гладченко

Театральный перформанс представлял собой битву двух мусорных титанов — Феробуза Ноздревого и Николы Переработчика. Однако, окончательную победу ни одному из них одержать не удалось — битва не окончена. И как сказал один из организаторов митинга Олег Викторович, от позиции новосибирцев зависит теперь, «кто же из нас будет победителем».

Депутат областного парламента Вадим Агеенко апеллировал к цифрам, отметив, что когда депутаты начали изучать чистую экономику прописанных в концессионном соглашении условий, то поняли, что «именно эта концессия является аферой».

«Всё, что можно было для московской компании «Экология-Новосибирск» наше правительство в показателях завысило: и объёмы, и тарифы — чуть ли не в десять раз, и валовую выручку на одну треть — на 40 млрд рублей. И все эти миллиарды, которые должны были получить и получили бы, если бы не стали расторгать эту концессию, эти концессионеры, были бы выплачены именно за наш с вами счёт. Мы посчитали, что такая концессия крайне невыгодна и жителям Новосибирской области и бюджету, потому что любую копейку, которую не доберёт концессионер, гарантировано должен возместить бюджет области. Мы отработали всю концессию и нашли, что она противоречит и законодательству и здравому смыслу. Сегодня расторжение назрело и оно будет, потому как это юридически свершившийся факт, это наша победа и доказательство того, что такой концессии не место в Новосибирской области», — заявил на митинге Вадим Агеенко.

Анна Алябьева ИА REGNUM Митинг против мусорной концессии в Новосибирске

Выступавшие со сцены противники мусорной концессии в Новосибирской области считают важным, чтобы власть не допускала тех же ошибок и в будущем. «Нам не нужна концессия №2 вместо концессии №1 и в спешке принятые за закрытыми дверьми решения, нам нужны грамотные решения в интересах людей» — отмечали многие из тех, кто сегодня заявлял о своей принципиальной позиции по концессионному соглашению между правительством региона и «Экологией-Новосибирск».

Руководитель инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова в очередной раз напомнила, что строительство мусоросортировочного комплекса в Раздольном может причинить большой вред как тем, кто там проживает, так и тем, кто там обитает.

«50 дачных обществ находятся в бассейне реки Издревой, и не в одном из этих обществ не был налажен вывоз мусора. Нам пришлось много работать, проводить десятки различных субботников и расчищать эту территорию. И теперь практически во всех этих дачных обществах налажен регулярный вывоз мусора. Есть, конечно, сложности. Но работа ведётся (…). В этом месте было выявлено большое количество растений, животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. И такой комплекс и полигон уничтожат всю природу этой территории», — подчеркнула она.

Как отмечали со сцены, именно сейчас решается «вопрос на десятки лет вперёд». Те решения, которые принимаются сегодня, напрямую повлияют на будущее города, региона и его жителей. Мусорный вопрос — не просто принцип, это вопрос будущего тех поколений новосибирцев, которым придётся столкнуться с его последствиями.

Анна Алябьева ИА REGNUM Митинг против мусорной концессии в Новосибирске

Директор компании «Огневая технология», которая исследует пробы отходов со свалок, Геннадий Багрянцев считает, что в Новосибирске нужно начать строить заводы.

«Если мусор начинают разбирать без термообработки, то там все самые различные инфекции могут быть. Нужно делать такие средства защиты и промывки, что этого становится невыгодно и никто делать этого не будет. Поэтому надо строить заводы и принимать весь мусор, кроме опасных отходов и разрабатывать методы. В Новосибирске реально сегодня строить такие заводы. Завод будет стоить порядка 1,2 и 1,5 млрд рублей. Чтобы решить все проблемы Новосибирской области нужно около 6, 5 млрд рублей», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Багрянцев.

В итоге собравшиеся на митинг сотни новосибирцев сошлись в том, что будут до последнего настаивать на расторжении концессионного соглашения, которое сегодня для них тождественно «мусорной афере». И они верят, что врио губернатора Андрей Травников, который недавно встал во главе региона, примет правильное, по их мнению, решение. Тем более, что и сам Травников недавно выразил намерение солидарное с мнениями вышедших на акцию протеста. 17 октября 2017 года глава области заявил о намерении расторгнуть концессионное соглашение правительства региона с «Экологией-Новосибирск». И это вселило в новосибирцев надежду, но отказываться от проведения митинга они не стали, отметив, что поверят властям только после того, как документ о расторжении будет подписан.

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Анна Алябьева ИА REGNUM Митинг против мусорной концессии в Новосибирске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области потребовало от правительства региона разорвать два дополнительных соглашения к мусорной концессии, которая вызывает много вопросов как у рядовых граждан, так и у представителей власти и даже экологов и представителей Росавиации.

Почему противники заключённого концессионного соглашения на утилизацию мусора в регионе так активно призывают и даже требуют его разрыва? Просто потому, что они считают её «мусорной аферой». В подтверждение своей правоты они приводят данные, что это приведёт к увеличению тарифа на вывоз мусора в 3−5 раз; к перетеканию доходов жителей и области «в карман бизнеса на 40 лет вперёд»; к падению самолётов из-за того, что полигоны, где всегда много птиц, планируется расположить около аэродромов (что, к тому же, запрещено законом) и т. д. И судя по тому, что дело движется к разрыву соглашения, а власти всё активнее становятся на сторону противников мусорной концессии, не всё так просто в этих мусорных играх, в которые уже который год играют власти и концессионер.