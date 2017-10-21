Москва, 21 октября, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В связи с событиями в Египте о восстановлении полетов в страну не может быть и речи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

В бою с террористами в районе эль-Вахат погибли 58 сотрудников МВД Египта, в том числе 23 офицера и 35 рядовых, сообщил новостной портал «Масрави».

"Гибель 58 сотрудников МВД Египта в бою с террористами однозначно свидетельствует, что террористическая угроза в стране очень велика, и решение о закрытии ее для туристов из России было абсолютно правильным», — отметил сенатор.

И дело, как теперь прояснилось окончательно, далеко не только в обеспечении безопасности полетов, продолжил он.

«Так что об отмене в обозримом будущем этого решения, нам мой взгляд, не может быть и речи. Мы, конечно, понимаем, что приостановка полетов в Египет не улучшает отношения между нашими странами, но безопасность граждан России превыше всего», — сказал Клинцевич.

Открытие авиасообщения между Россией и Египтом — дело нескольких недель, как максимум — двух месяцев, заявил ранее глава Управления по развитию туризма Египта Хишам Эль-Демери в рамках выставки «Отдых 2017» в Москве.