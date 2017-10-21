Москва, 21 октября, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко намерен опротестовать результат боя с голландцем Гегарду Мусаси, прошедшем в рамках турнира Bellator 185. Победа представителю Голландии была присуждена нечестно, передает 21 октября ТАСС со ссылкой на заявление Шлеменко.

EliteXC Александр Шлеменко

«Мы будем подавать апелляцию, но вряд ли они изменят решение. Я старался, работал, но у меня как минимум украли победу», — сказал Шлеменко.

По словам спортсмена, он проиграл первый раунд, в котором нанес Мусаси сильный удар. Однако остальные раунды, полагает сам Шлеменко, он выиграл.

«Во втором и третьем я не проиграл, Мусаси удивил меня тем, что не смог ни разу хорошо попасть. Его очень сильно тянули, записали меня в проигравшие, вроде как «похоронили» меня заранее. Не может честно выиграть, будем засуживать», — сказал Шлеменко.

Отметим, единогласным решением судей победа в поединке со счетом 29:28 была присуждена Гегарду Мусаси. При этом представитель Голландии после поединка был доставлен в больницу с подозрением на перелом орбитальной кости.

Таким образом, у российского бойца теперь 56 побед (из них 31 — нокаутом) и десять поражений в смешанных единоборствах (ММА). Голландец одержал 43 победы (из них 35 — досрочно), потерпел шесть поражений, и два боя провел вничью.