Вашингтон, 21 октября, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Информационная кампания против американского президента Дональда Трампа под лозунгом «Необходимо объявить импичмент» начата американским миллиардером Томом Стайером, сообщается на специально открытом для этого сайте.

Mark J. Terrill Трамп

Стайер, аргументируя свое решение атаковать президента, обрушился на Трампа с критикой. Его кампания инициировала сбор подписей за импичмент.

«Он подвел нас к порогу ядерной войны, препятствует правосудию в ФБР и, напрямую нарушая конституцию, принимал деньги от иностранных государств, а также угрожал закрыть новостные организации, которые сообщают правду», — сказал Стайер.

Отметим, что это не первая инициатива по импичменту в отношении 45-го президента США. В 2017 году подобную идею пытались реализовать представители американского конгресса Брэд Шерман и Эл Григ.

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