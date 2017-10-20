Париж, 20 октября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. 29 октября между командами «Сент-Этьен» и «Монпелье» был разыгран матч в рамках 10-го тура Лиги 1. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Mhscfoot.com Тренировка игроков «Монпелье»

На 21-й минуте бельгийский вингер Исаак Мбенза открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 0:1.

Статистика матча («Сент-Этьен"/"Монпелье»)

Удары 13/5

Удары в створ 3/3

Владение 61%/39%

Фолы 21/16

На данный момент «Монпелье» пондлялся на 8-ю строчку, набрав 15 очков. «Сент-тьен» идет на 4-й позиции с 17-ю очками.

Составы на матч:

«Сент-Этьен»: Руффье, Теофиль-Катрин, Лакруа, Янко, Сильва, Пажо, Кабелля, Майга, Амума, Монне-Паке, Диони.

«Монпелье»: Лекомт, Конгре, Илтон, Мендес, Агилар, Ласн, Скири, Мукиэле, Сессеньон, Сью, Мбенза.

Главный арбитр матча: Франк Шнедер.

Предупреждения: Скири — 53, Конгре — 68, Амума — 74, Лакруа — 85, Ласн — 90+1.

Голы: Мбенза 21 — 0:1.