Душанбе, 20 октября, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Узбекистан одним из первых установил дипломатические отношения с Таджикистаном. Об этом говорится в поздравлении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, направленного в адрес его узбекского коллеги Шавката Мирзиеева по поводу 25-летия установления дипломатических отношений сегодня, 20 октября.

Vodiymedia.uz Таджикистан и Узбекистан

«Мне весьма приятно отметить позитивную динамику развития сотрудничества двух стран за последнее время, которая созвучна требованиям сегодняшнего дня. Отрадно, что юбилейный год ознаменован проведением в Таджикистане и Узбекистане ряда важных двусторонних мероприятий, в том числе торгово-промышленных выставок и дней культуры, что, безусловно, стало импульсом к расширению параметров наших взаимосвязей.

Уверен, что Вы и впредь будете поддерживать все начинания по приумножению и обогащению новыми созидательными примерами наших многогранных отношений, которые уходят корнями в глубину веков. Со своей стороны мы приложим все необходимые усилия для неуклонного наращивания таджикско-узбекского взаимодействия, отвечающего коренным интересам двух братских народов», — говорится в послании главы Таджикистана.

Немногим ранее телеграмму с поздравлениями таджикскому президенту направил и Шавкат Мирзиеев, который был более многословен.

«Я с особой теплотой вспоминаю наши недавние встречи и содержательные беседы, результаты которых придали мощный импульс для всемерного наращивания практического взаимодействия между Узбекистаном и Таджикистаном», — говорится в телеграмме.

Узбекский президент отмечает рост объемов товарооборота, расширение масштабов кооперации в различных отраслях экономики, проведение взаимных выставок и бизнес-форумов, возобновление прямого авиасообщения между столицами и «насыщенные культурно-гуманитарные обмены» и «развивающееся между приграничными регионами двух стран продуктивное сотрудничество и взаимоподдержку».

«Особо подчеркну, что мы в Узбекистане открыты к еще большему углублению двустороннего практического партнерства во всех сферах, готовы придать нашим отношениям совершенно новый качественный характер и наполнить их конкретным практическим содержанием.

Убежден, что узбекско-таджикское сотрудничество будет и впредь неуклонно расширяться и укрепляться в духе Договора о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан во благо наших народов, служить интересам обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе», — также сказано в поздравительной телеграмме Шавката Мирзиеева.

Стоит отметить, что все перечисленные достижения в двусторонних отношениях «за прошедший короткий исторический период», как сказано в послании президента Узбекистана, очевидно относятся к последнему году, который был насыщен событиями, позволяющими называть этот отрезок времени с прихода нового главы государства оттепелью между соседними странами, ранее испытывающими серьезные трудности в отношениях.

За это время были проведены выставки-ярмарки узбекской продукции в Таджикистане и таджикской — в Узбекистане и бизнес-форумы, по итогам которых подписаны договоры о сотрудничестве деловых кругов двух стран, запущен прямой рейс, соединяющий Ташкент и Душанбе, билеты на который к тому же стали снижаться, Узбекистан перестал отвечать громкими заявлениями и угрозами в адрес Таджикского руководства по поводу строительства Рогунской ГЭС и многое другое.