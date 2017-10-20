Москва, 20 октября, 2017, 22:22 — ИА Регнум. 20 октября в Москве после благоустройства торжественно открыли парк 850-летия Москвы в Марьино. В парке обустроили удобные выходы к воде, выделили зоны для пикников с беседками и мангалами, спортивные и детские площадки, велодорожки, которые зимой станут лыжной трассой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «850-летия Москвы» в Марьино

«Ну и, конечно, бесплатный Wi-Fi — сейчас без него никуда. Местные жители просили также привести в порядок прилегающий к парку пустырь — участок берега Москвы-реки между Поречной улицей и Капотней. Займёмся этим в следующем году», — сообщил на свой странице ВКонтакте мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «850-летия Москвы"в Марьино со стороны Батайского проезда

Единственная проблема парка, как и в случае с открытым недавно «Зарядьем», это недостроенность территории: работы продолжаются до сих пор. Отметим, что на тех фотографиях, которые Сергей Собянин разместил в своём сообщении, выглядит обновленный парк действительно неплохо. Однако посетивший парк корреспондент ИА REGNUM отметил: хотя парк действительно преобразился, до реального завершения работ по благоустройству ещё далеко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «850-летия Москвы"в Марьино со стороны Батайского проезда

Территория парка разделена мостом через Москву-реку. В первой части со стороны Поречной улицы он уже завершён, а со стороны Батайского проезда территория перекопана, спортивную площадку ещё делают и пока нет ни единой лавочки.

Так, москвичам давно известно, что столичный Стройкомплекс способен творить чудеса. Одним из ярких примеров подобных чудес, бесспорно является парк «Зарядье», который в последние месяцы перед открытием аврально достраивали в круглосуточном режиме, полностью подготовить к открытию так и не успели. Хотя недостроенность бросалась в глаза журналистам и посетителям, это не помешало руководству «Зарядья» обвинить москвичей в воровстве растений. Таким оригинальным образом столичное руководство пояснило, почему парк выглядит пустым и недоделанным. Повторится ли ситуация с парком 850-летия Москвы пока не известно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «850-летия Москвы"в Марьино со стороны Батайского проезда

Подробности читайте здесь: Функциональный недопарк: что есть в новом «Зарядье»?

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Отметим, что в предстоящие выходные москвичей ждут первые заморозки и снег, а на половине парка, на который, кстати, из бюджета было выделено 2 млрд рублей, ещё продолжаются работы. Не получится ли так, что в 2018 году, наряду с выполнением обещания мэра о благоустройстве соседнего пустыря, строителям придется вернуться и в парк имени 850-летия Москвы, чтобы устранить недоделки?

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к 25 августа 2017 года столичные власти заключили контракты на благоустройство парков, скверов и набережных на 44,8 млрд рублей. В эту сумму вошли тендеры на благоустройство районных парков и скверов как минимум на 5,2 млрд рублей, а также 19 конкурсов предприятия «Мосремонт» на 14 млрд рублей. Более того, есть данные о контрактах по созданию знаковых объектов для отдыха горожан на 25,6 млрд рублей. Из них 6,5 млрд рублей бюджетных денег пойдёт на строительство моста к крупнейшему в мире парку развлечений «Остров мечты», 7,7 млрд рублей — на строительство парка «Зарядье», а 11,4 млрд рублей — на работы по созданию «Парка будущего» на ВДНХ. Ещё почти миллиард бюджетных рублей денег получило КБ «Стрелка», за разработку стандартов благоустройства объектов инфраструктуры столичного отдыха.

Подробности читайте здесь: Миллиарды на парки: за чей счёт благоустраивают Москву?