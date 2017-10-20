Нью-Дели, 20 октября, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Белый дом одобрил продажу Индии электромагнитных катапульт EMALS для новых авианосцев индийских ВМС, сообщает 20 октября портал indiatimes.com.

Indiannavy.nic.in Авианосец «Викрамадитья»

По информации портала, 19 октября администрация президента США официально ответила индийским представителям о своем согласии предоставить Индии эту технологию, хотя интерес к этим устройствам индийская сторона проявляла уже несколько лет.

Напомним, электромагнитная система EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) компании General Atomics была разработана для замены паровых катапульт, обеспечивающих взлет самолетов с палуб американских авианосцев. Первая электромагнитная катапульта была установлена на новейший авианосец ВМС США Gerald R. Ford (CVN 78).

По заявлению разработчиков, система EMALS позволяет повысить интенсивность полетов палубной авиации со 160 до 220 самолетовылетов в сутки и обеспечивает более сильный импульс толчка, при этом сама установка весит меньше паровой катапульты.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон поставил Китай в один ряд с ядерной угрозой КНДР и терроризмом, пригласив Индию вместе противостоять Пекину в Южно-Китайском море.