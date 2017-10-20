Вильнюс, 20 октября, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Литовская ассоциация «Согласие народного дома» обратилась в парламентский Комитет культуры, указав, что 23 октября созывается собрание кредиторов обанкротившегося предприятия VIPC Vilnius, на котором будет рассмотрено предложение посольства Азербайджана в Литве купить здание бывшего Дворца культуры профсоюзов на горе Таурас в Вильнюсе, сообщает литовское новостное агентство ELTA.

Wikimapia.org «Дворец профсоюзов» в Вильнюсе

Председатель комитета Рамунас Карбаускис выразил беспокойство в связи с тем, что «чужое государство, не принадлежащее ни к ЕС, ни к НАТО, приобретет объект недвижимого имущества, находящийся в репрезентативном месте Вильнюса и имеющий символическое значение». Если здание будет продано посольству, может произойти так, что Народный дом согласно международному праву формально станет территорией чужого государства.

«Уважая стремление Азербайджана приобрести здание, которое носит название Народный дом, мы должны понимать, что для Литвы потеря этого символического здания в историческом и культурным смысле неприемлема, это, в сущности, изменит лицо нашей столицы», — говорит Карбаускис.

Реагируя на полученную информацию, председатель комитета культуры обратился к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с просьбой срочно предпринять меры, чтобы «были защищены общественные интересы и историческая идентичность столицы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, построенный в советское время Дворец профсоюзов в центре Вильнюса уже десятилетие пустует из-за конфликта собственника с властями. В итоге его решили продать на аукционе с начальной стоимостью в 11,5 млн евро.

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