Киев, 20 октября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Государственная аудиторская служба Украины выявила финансовые нарушения при организации песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве на общую сумму около 480 млн гривен (около $18 млн). Об этом 20 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Eurovision.tv Символика Евровидения-2017

«Установлены факты незаконных расходов и недополучения НОТУ (Национальное общественное телевидение Украины) денежных средств на общую сумму 8,6 млн грн, нарушений при ведении бухгалтерского учёта и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 млн гривен», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что проверки у некоторых субъектов хозяйствования не подтвердили информацию, которая была указана ими при участии в тендерах. Как установлено, некоторые победители тендеров, не имея собственных возможностей оказать услуги в соответствии с условиями договора, привлекали субподрядчиков за меньшую цену.

«Например, одно из предприятий осуществило закупку и аренду металлодетекторов на сумму 1,2 млн гривен только после победы в тендере, предоставив их в аренду на две недели НОТУ уже за 2,7 млн гривен», — указывает аудиторская служба.

Кроме этого, аудиторы обратили внимание, что почти половина израсходованных в рамках организации конкурса средств — 250 млн из 522 млн гривен — была направлено зарубежным компаниям, которых проверить сегодня практически невозможно.

Сообщается, что о результатах проверки проинформированы кабинет министров Украины и Госкомтелерадио, материалы переданы в правоохранительные органы.

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