Киев выяснил причину ареста Швейцарией €15 млн залога за «Евровидение»

Киев, , 03:31 — REGNUM Залог в размере 15 млн евро, выплаченный Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения конкурса «Евровидение-2017», был арестован в Швейцарии по требованию телеканала Euronews. Об этом сообщил RNS глава правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания.

«Финансовые гарантии в 15 млн евро были заблокированы по требованию Euronews, это официальные документы суда», — сказал Аласания.

В 2014 году Национальная телекомпания Украины прекратила сотрудничество с Euronews, после чего европейский канал потребовал выплатить неустойку в размере 10,59 млн евро.

По словам Аласания, его телекомпания планирует направить письма в Минюст и Минфин Украины, чтобы ведомства высказали официальную позицию по этому вопросу и эта позиция также учитывалась в суде.

«Это государственные деньги, а не средства телекомпании», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, об аресте Швейцарией предоставленных Украиной в качестве залога 15 млн евро стало известно в конце июня. В Киеве заявляли, что им неизвестна причина ареста средств, так как конкурс успешно состоялся, и сумма должна была быть возвращена Национальной общественной телекомпании Украины. Для разъяснения ситуации телекомпания наняла юридическую фирму из Швейцарии.

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