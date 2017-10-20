Мадрид, 20 октября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Нет никаких оснований для вмешательства Евросоюза в конфликт между Мадридом и региональным правительством Каталонии, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг, 19 октября, на пресс-конференции в день открытия очередного саммита ЕС, сообщает испанское издательство The Local.

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Выступая на саммите в Брюсселе, где также присутствовал испанский премьер-министр Мариано Рахой, Туск уточнил, что его «беспокоит ситуация в Испании», однако при этом лидеры ЕС рассматривают проблему отделения Каталонии как внутреннюю проблему Испании.

«Позиция институтов ЕС и государств-членов четкая: нет места для посредничества, международных инициатив или действий. Я не ожидаю широких дискуссий о ситуации», — подчеркнул Туск.

Ранее об этом же говорил и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер:

«Мы должны уважать конституционный порядок и правовые основы каждой страны-члена».

Тем временем федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, также прибывшая на саммит, заявила, что ФРГ «поддерживает позицию испанского правительства». А французский лидер Эмманюэль Макрон объявил, что этот саммит будет отмечен «призывом к единству».

Издательство Catalonia's La Vanguardia daily, второй по величине испанской газеты, призвало главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона «сдаться и созвать выборы». «Нет благородства в коллективном самоубийстве, но его еще меньше там, где решение принимается одним человеком, а все остальные потом страдают», — заявляет издательство.

Вчера вечером более 100 протестантов вышли под дождем на улицы Барселоны, сообщает The Local. Однако, по сообщениям испанских СМИ, протестных акций за независимость Каталонии от Испании планируется намного больше в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября Мариано Рахой заявил, что на ближайшем заседании, запланированном на 21 октября, правительство страны намерено начать процедуру приостановки самоуправления Каталонии и введения в регионе прямого управления.