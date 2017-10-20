Москва, 20 октября, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Россия с 30 октября разрешит поставки баклажанов и гранатов с ряда предприятий Турции. Об этом 20 октября сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев после заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Гранаты

«По результатам инспекции турецких предприятий по производству баклажанов и гранатов, проведённой Россельхознадзором в октябре, сообщаю, что с 30 октября Россия разрешит ввоз указанной продукции с 27 турецких предприятий», — приводит слова министра «РИА Новости».

По словам Ткачёва, общий объём поставок на российский рынок гранатов из Турции, согласно прогнозам, будет составлять порядка 10−15 тысяч тонн в год, баклажанов — 2−3 тысячи тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в начале 2016 год ввела ограничения на поставки сельскохозяйственных товаров из Турции после того, как турецкие ВВС 24 ноября 2015 года сбили самолёт ВСК России над сирийской территорией.

Часть ограничений позднее была снята, однако по сей день продолжает действовать, в частности, запрет на поставки помидоров и огурцов.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что представители министерств сельского хозяйства двух стран и контрольные органы «находятся в постоянном контакте» по вопросу поставок турецких томатов и близки к разрешению данного вопроса.