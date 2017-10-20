Москва, 20 октября, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Ставки по ипотечным кредитам в обозримом будущем могут снизиться до 5% из-за низкого уровня инфляции в России, передает 20 октября Интерфакс со ссылкой на председателя Сбербанка Германа Грефа.

Ketrin.sv Сбербанк России

Он связал стоимость ипотечных кредитов с официальным прогнозом правительства, которое ожидает инфляцию по 2017 году на уровне 3,2%.

«С учетом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», — отметил Греф.

Минэкономразвития России на прошлой неделе выпустило доклад «Картина инфляции», в котором отмечен наиболее вероятный коридор инфляции — 2,7—3,2% по году. Одновременно выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, которая сообщила, что ожидаемый ранее уровень инфляции 3,5—3,8% понижен до 3,2%.

Кроме того, процент по ипотечным кредитам подтолкнет вниз снижение ставки рефинансирования. В 2017 году она снижалась четыре раза и с 18 сентября составляет 8,5%. Это позволило Сбербанку снизить процент по программе «Военная ипотека» до 9,5%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до того, как инфляция опустилась до рекордно низкого уровня, ЦБ устанавливал целевые показатели и определял временные периоды достижения показателя. Теперь же цель в 4% становится постоянной.

В ЦБ полагают, что уровень инфляции в 4% является устойчивым. Снижение, вызванное сезонной продовольственной ситуацией на рынке, ниже 4% не будет устойчивым. Кроме того, если уровень инфляции окажется существенно ниже 4%, то в ЦБ примут меры для его повышения.