Великий Новгород, 20 октября, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Новгородские аграрии в связи с неурожаем 2017 года понесли убытки как минимум на 75 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 20 октября, в пресс-центре правительства региона со ссылкой на данные регионального департамента сельского хозяйства, на эту сумму новгородские власти направили документы в Министерство сельского хозяйства России, рассчитывая на возмещение ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сельскохозяйственные работы

По данным на 18 октября, гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована в девяти районах на площади 2,3 тыс. га. Пострадали аграрии Боровичского, Волотовского, Крестецкого, Любытинского, Новгородского, Солецкого, Старорусского, Хвойнинского и Шимского районов.

«Весенние полевые работы были начаты с отставанием почти на месяц — это результат низких температур и непрерывных дождей, которые были зафиксированы весной и не прекращались всё лето. Сумма выпавших осадков превышена в 1,5—2 раза от климатической нормы», — отметили в департаменте.

Председатель сельскохозяйственного кооператива «Новгородский аграрий», глава собственного фермерского хозяйства Денис Павлюк в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил: поздняя весна и затяжные дожди существенно повлияли на гибель урожая, но это не все причины.

«Влажное лето вызвало эпидемию грибковых заболеваний: урожай садоводов-любителей и владельцев частных подворий — всех тех, кто не подготовился — погубил фитофтороз. У нас технология соблюдена, но сейчас, осенью, по 7—10 дней и более технике не заехать в поля из-за проливных дождей», — пояснил предприниматель.

На своей странице в соцсети Facebook Денис Павлюк опубликовал видео уборочных работ, сопроводив его комментарием: «Столько грязи и воды я ещё не видел. Максимально неблагоприятные условия в этом году. Пока не сдаёмся, силы на исходе». По его словам, уборочная кампания в нынешнем году затягивается.

«Обычно к этим дням полевые работы заканчиваются, но в этом году они будут продолжаться до тех пор, пока погода не остановит: снег, морозы и всё остальное», — сообщил он корреспонденту ИА REGNUM.

В хозяйстве Дениса Павлюка картофель в нынешнем году был посажен на площади 225 га, овощи — так называемый «борщевой набор»: капуста, морковь, свёкла — на 90 га.

«Официально мы отчитались о потерях 30 га картофеля, ещё с пяти гектаров пытаемся убрать урожай, пока его не сморозит. Кроме того, в полях остаётся ещё около 40 га овощей — мы пока их не списываем, надежду не теряем», — заявил предприниматель.

Если учесть, что себестоимость вложений на 1 гектар оценивается в 250—300 тысяч рублей, ущерб предпринимателя уже превысил 10 млн рублей, и эта цифра может быть неокончательной. После уборочной кампании возникнет новая проблема — как урожай сохранить. Ещё одной проблемой может стать ранняя зима. Но пока уборка урожая и заготовка кормов в регионе продолжается.

В департаменте сельского хозяйства рассчитывают, что по итогам года в Новгородской области будет выращено 210 тыс. тонн картофеля, 90 тыс. тонн овощей, 20 тыс. тонн зерна, при этом заготовка кормов даже превысила план на 23%. Новгородстат сообщает данные на 1 октября, согласно которым зерна в регионе намолочено на 57,5% меньше, чем в 2016 году, урожай картофеля снизился на 40%, овощей — на 23%.

«Несмотря на сложные погодные условия, область полностью обеспечит себя картофелем и овощами. В расчёте на одного человека, проживающего в области, производство картофеля превысит рациональную норму потребления в 3,4 раза, овощей — в 1,2 раза», — отметили в департаменте.

Предприниматель Денис Павлюк, основным рынком сбыта продукции которого являются Москва и Санкт-Петербург и федеральные торговые сети, уверен: дефицит картофеля и овощей неизбежно приведёт к росту цен. Так было три года назад, когда фермеры Северо-Запада потеряли урожай капусты и моркови — скачок цен на них был процентов на 200.

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Напомним, что на совещании по развитию АПК России в Воронеже 13 октября было заявлено, что в 2017 году, несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов, в России ожидается рекордный за всю историю страны урожай зерновых — порядка 130 млн тонн. Прогнозируется хороший урожай сахарной свёклы, овощей, масличных и других культур. При этом министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отметил, что «ожидаемые 130 миллионов тонн зерна — это абсолютный рекорд не только современной, но и советской России», сравнив показатели с уровнем 1978 года.

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