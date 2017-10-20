Москва, 20 октября, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки после операции в одной из стоматологических клиник Москвы, сообщает 20 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по столице.

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По данным ведомства, 19 октября в столичной Клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ребенку провели операцию. В тот же день состояние здоровья девочки ухудшилось, ее перевели в палату интенсивной терапии. Однако, несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее в Чувашии осудили двух детских хирургов Республиканской детской клинической больницы, по вине которых скончался четырехлетний мальчик. Поставив неверный диагноз, врачи не стали проводить дополнительные исследования пациенту, которому требовалась экстренная операция.

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