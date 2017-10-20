Омск, 20 октября, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Оmskportal.ru Врио главы Омской области Александр Бурков (слева) проверяет работу районной поликлиники

Внезапный визит в ЦРБ

Новый руководитель Омской области Александр Бурков продолжил знакомство с регионом, отправившись 20 октября в Тарский район.

Город Тара считается северной столицей Омской области. В нём проживают порядка 28 тысяч человек.

По плану Бурков в Таре должен был побывать на заводе «Кварц», провести личный приём населения, проинспектировать социальные объекты.

Однако Бурков решил отступить от плана и, как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, «внезапно проинспектировал ЦРБ». Врио губернатора зашёл в поликлинику центральной районной больницы. Там он воспользовался терминалом, чтобы проверить наличие талона к кардиологу. Оказалось, что ближайшая запись на приём — только на 7 ноября.

«Это что, в ближайшие три недели я не смогу попасть к кардиологу?» — спросил Бурков главного врача. В медучреждении в ответ заявили, что штатный специалист находится на учёбе. Но если терапевт решит, что пациенту необходима консультация кардиолога, его направят к специалисту в стационаре, который ведёт прием по совмещению.

В областном минздраве ИА REGNUM сообщили, что укомплектованность по кардиологом в регионе в настоящее время полная, потребности в дополнительных специалистах нет. Однако, в то же время, имеется «большая потребность в специалистах первичного звена». Региону нужны участковые терапевты и участковые педиатры. А именно, в районные больницы требуется 39 участковых терапевтов и 26 участковых педиатров.

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Добавим, прежний губернатор Виктор Назаров незадолго до своей отставки, в начале октября 2017 года, тоже обратил внимание на проблемы в области здравоохранения. Он поручил минздраву сократить время пребывания детей в поликлинике для получения медицинского допуска к занятиям спортом.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября губернатор Омской области Виктор Назаров был отправлен в отставку с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы региона был назначен уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков.

Всего за сентябрь-октябрь в отставку были отправлены руководители 11 регионов РФ, в том числе Новосибирской области и Красноярского края.

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Бесследно исчезнувшие деньги

В Таре главе региона Александру Буркову рассказали об исчезнувших миллионах рублей.

20 октября на приём к Буркову, посетившему Тару с рабочим визитом, пришла местная жительница Ольга Матвеева. Женщина пожаловалась на полный беспорядок в сфере ЖКХ.

В частности, по её словам, местное коммунальное предприятие незаконно собирало с населения ОДН за тепло, переплата составила 38 млн рублей, и эти деньги «бесследно исчезли».

«На 35% повысили тариф, люди митинговали. Прежний губернатор и чиновники это знали, но ничего не сделали», —цитируетМатвееву «Омск-информ».

Также женщина пожаловалась на фонд капремонта. Она рассказала, что ремонт в её доме перенесли на 2018 год, и жители перестали платить взносы. Бурков пообещал разобраться в ситуации.

«Набор проблем, наверное, одинаков для всех городов: ЖКХ, дороги, здравоохранение. Что примечательно, на приём люди приходят с проблемами, но при этом советуют и даже предлагают, как решить тот или иной вопрос. Они приходят не жаловаться, они приходят сюда за поддержкой. Уверен, сообща все вопросы решаются и в кратчайшие сроки. Если не будет сигналов от общества, простого человека, то, наверное, власть замкнётся в себе. Этого не должно быть», — прокомментировал Александр Бурков результаты своей поездки в Тарский район.

Напомним, Омская область, где Бурков 9 октября был назначен врио губернатора, состоит из 32 районов. И в каждом из них — свои проблемы. И, так как Бурков ранее подчеркивал, что начнёт свою деятельность на новом посту с «детального анализа ситуации в регионе и взвешенного принятия решений на перспективу», остальные районы также будут ждать от него пристального внимания.

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Вандализм в центре Омска

Ильинская часовня в центре Омска подверглась нападению вандалов.

Сегодня, 20 октября, в соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что вандалы расписали Ильинскую часовню нецензурными словами. Надписи были нанесены краской из баллончиков.

В УМВД России по региону ИА REGNUM подтвердили эту информацию.

«Днём 19 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные нанесли краской на стене часовни в центре города Омска надписи на английском языке непристойного содержания. На место выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по установлению возможных очевидцев. Также устанавливаются сами граждане, причастные к данному событию. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном УМВД.

Ильинская часовня (часовня Ильи Пророка) находится в Омске напротив Музыкального театра. Однокупольная часовня была построена в городе в 2000 году на месте снесенной большевиками церкви.

Здание находится в довольно людной зоне, так что остаться незамеченными вандалы не могли, предполагает Оm1.ru.