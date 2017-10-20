Париж, 20 октября, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Актер Жерар Депардье рассказал, что как-то раз он чуть было не избил Харви Вайнштейна, вокруг которого разразился сексуальный скандал, об этом 20 октября сообщили «Известия» со ссылкой на радиостанцию Franceinfo.

Georges Biard Жерар Депардье

Депардье рассказал журналистам, что он знает Харви Вайнштейна и сталкивался с ним по работе, однажды он изучал контракт, в котором были изложены условия распространения одного из фильмов, и эти условия ему не понравились.

Распространителем выступала компания Miramax Films, одним из основателей которой был Харви Вайнштейн. По словам Депардье, он понял, что последний хочет его обворовать. После этого он решил нанести визит скандальному продюсеру.

Он вошел в кабинет к Вайнштейну, тот спросил его «Как дела?» и вышел к нему навстречу. Депардье утверждает, что в тот момент он не понял, что продюсер сказал ему, поскольку был в сильном гневе.

«Я схватил его за волосы, показал ему свою руку и сказал: «Харви, видишь вот эти два пальца? Если ты что-то такое вытворишь с контрактом, то я тебе ими просто глаза выдавлю», — рассказал актер.

Как пояснил Жерар Депардье, впоследствии Вайнштейн поменял условия сделки. Издание сообщает, что актер не стал никак комментировать текущий сексуальный голливудский скандал.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что обладатель «Оскара» Люпита Нионго заявила о фактах сексуального домогательства со стороны Харви Вайнштейна. Она рассказала о нескольких эпизодах и пояснила, что не чувствовала себя с ним в безопасности.