Белград, 20 октября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Шесть истребителей Миг-29, переданных министерством обороны России в Сербию, послужат надежным щитом и гарантом независимости и безопасности страны, заявил 20 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в Белграде на встрече с министром обороны Сербии Александром Вулиным.

Coert van Breda Истребитель МиГ-29

20 октября Сербия празднует 73-ю годовщину освобождения Белграда от фашистских захватчиков. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич ранее договорились о передаче шести истребителей к праздничной дате.

«В августе, когда вы были в Москве, я обещал, что к этому празднику самолеты будут в Белграде. Самолеты — в Белграде», — сказал Шойгу.

В свою очередь, Вулин поблагодарил российского министра и сказал, что истребители нужны для поддержания обороноспособности страны в целях сохранения своего военно-нейтрального статуса.

Министр обороны Сербии также добавил, что 73-я годовщина освобождения Белграда от немецких захватчиков — это «день, когда мы вспомним, сколько раз в истории мы были вместе на стороне добра».

Вулин сказал, что в самые трудные минуты Сербия и Россия всегда были вместе — это то, что помнят, и то, что определяет будущее.

Напомним, 20 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Белград. В ходе визита запланирована встреча Шойгу с президентом Сербии Александром Вучичем.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в пресс-службе министерства обороны Сербии сообщили, что получили два из шести истребителей Миг-29 в рамках военно-технической помощи.