Москва, 20 октября, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов потребовал от Роскомнадзора не допустить распространения и продажи тиража журнала «Playboy» в России с изображением мужчины, сменившего пол, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Отказано

«Playboy» должен изменить свою информационную политику в России и не допускать появления на своих страницах пропаганды гомосексуализма, операций по смене пола и иных девиаций, находящихся на грани психических расстройств, считает депутат.

«Сам факт появления человека, совершившего над собой некие операционные вмешательства, благодаря которым он стал отдаленно напоминать женщину, — это уже попытка пропаганды девиации, неуважительный жест в сторону традиционного большинства. Распространение такого журнала в нашей стране будет означать падение очередного бастиона морали российского общества», — говорится в обращении.

В ноябре на обложке журнала «Playboy» впервые появится модель-трансгендер. Девушкой месяца была выбрана 24-летняя французская модель североафриканского происхождения Инес Рау (Ines Rau).

В 15 лет она сделала операцию по смене пола, после чего переехала в США. Начала с выступлений как танцовщица на концертах диджеев. Особенно она подружилась с Дэвидом Гетта. Кроме того, Рау занималась тайским боксом и кикбоксингом.