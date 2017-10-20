Флагстафф, США, 20 октября, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Учёные из США определили, что комета 41P замедляет вращение вокруг своей оси. Об этом сообщает портал «Вести».

Kees Scherer Комета Туттля — Джакобини — Кресака

Учёные из Обсерватории Лоуэлла провели наблюдения за кометой весной 2017 года, когда она приблизилась к Земле на расстояние в 13 млн километров, что в 10 раз меньше расстояния от Земли до Солнца.

Исследователи рассчитали период вращения ядра кометы вокруг своей оси. Это удалось сделать благодаря движению газовых струй, образующих разреженную оболочку вокруг ядра.

Оказалось, что вращение ядра кометы замедляется. За шесть недель её вращение замедлилось в два раза — она стала обращаться вокруг своей оси за 48 часов. В начале наблюдений этот показатель составил 24 часа.

Учёные предположили, что если комета продолжила замедлять своё вращение после выхода из зоны наблюдений, то через некоторое время вращение должно остановиться. После чего ядро должно было начать крутиться в обратную сторону.

По мнению учёных, есть несколько причин, объясняющих это явление. Во-первых, небольшие размеры ядра кометы, которое составляет 1,4 километра в диаметре. Во-вторых, ядра имеет не сферическую, а продолговатую форму.

Исследователи планируют провести повторные наблюдения через пять с половиной лет, когда комета снова будет пролетать рядом с Землёй.

Комета 41P, иначе называемая кометой Туттля — Джакобини — Кресака, была впервые открыта в 1858 году Хорасом Туттлем и заново переоткрыта Мишелем Джакобини в 1907 году и Любором Кресаком в 1951 году.