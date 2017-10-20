Москва, 20 октября, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Продюсер Екатерина Воронова, заочно арестованная по делу «Седьмой студии», покинула территорию России на туристическом автобусе, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, озвученные на заседании по апелляции на решение об аресте в Мосгорсуде.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

«В мае Воронова в целях сокрытия следов преступления покинула территорию РФ, выехав в Латвийскую Республику», — сообщил судья.

Напомним, Басманный районный суд Москвы в конце сентября заочно арестовал на два месяца Екатерину Воронову по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Воронова объявлена в международный розыск.

Напомним, по данным следствия, глава «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и руководители созданной им «Седьмой студии» обвиняются в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей, которые были выделены студии на культурный проект «Платформа».

Следователи утверждают, что обвиняемые украли деньги на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». В то же время защита указывает, что спектакль был поставлен пять лет назад.

Сейчас Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух компании Нина Масляева, которая признала свою вину, находятся под домашним арестом. Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — под стражей.