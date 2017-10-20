Омск, 20 октября, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Главной задачей долговой политики Омской области глава местного минфина Вадим Чеченко назвал участие в программе реструктуризации бюджетных кредитов, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, основные положения долговой политики региона на 2018−2020 годы 19 октября обсудили на заседании под председательством врио губернатора Александра Буркова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Напомним, программа реструктуризации предполагает, что регионы получат семилетнюю рассрочку для выплаты бюджетных кредитов. В первые два года субъекты будут возвращать в федеральный бюджет по 5% от общего долга, в третий год — 10%, а в оставшийся период — по 20% ежегодно. Если регион намерен участвовать в программе, то он должен обеспечить сокращение доли коммерческих заимствований до 50% от налоговых и неналоговых доходов. По словам Чеченко, проект бюджета Омской области на 2018 год с этой целью был сформирован с профицитом.

«Объём бюджетных кредитов, которые Омская область должна вернуть федеральному бюджету, составляет 16,4 млрд рублей. Если регион участвует в реструктуризации, то в 2018—2019 годах платежи составят по 821,1 млн рублей в год. В противном случае в ближайшие два года нам необходимо будет вернуть большую часть суммы — 14,6 млрд рублей, что придётся делать либо за счёт сокращения расходов бюджета, либо за счёт привлечении дополнительных банковских заимствований и роста расходов на обслуживание госдолга», — прокомментировал глава минфина.

В свою очередь Бурков поинтересовался, «потянет» ли бюджет 20-процентные выплаты в последние четыре года. Чеченко ответил, что у области есть возможность продлить срок реструктуризации бюджетных кредитов с семи до двенадцати лет. Однако это касается лишь тех регионов, у которых в 2018 и 2019 годах прирост налоговых и неналоговых доходов превышает уровень инфляции.

Врио главы Омской области поручил министру финансов обеспечить участие региона в программе.

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В облправительстве подсчитали, что реализация основных положений долговой политики Омской области позволит региональному бюджету сэкономить более 1 млрд рублей.

В минфине Омской области ИА REGNUM сообщили, что бюджет на 2018 год сформирован в следующих параметрах: доходы — 71,1 млрд рублей; расходы — 70,9 млрд; профицит — 156 миллионов рублей.

«25 октября бюджет должно утвердить правительство Омской области, затем проект бюджета уходит в региональный парламент и рассматривается там до конца декабря 2017 года в режиме двух чтений. По графику депутаты должны утвердить бюджет 22 декабря», — сказали в министерстве.

Добавим, врио губернатора Бурков 18 октября совершил однодневную поездку в Москву, где обсудил на федеральном уровне вопросы формирования бюджета Омской области. В связи с участием региона в программе реструктуризации бюджетных кредитов, бюджет Омской области будет профицитным впервые за 12 лет.

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Согласно данным с сайта областного минфина, по состоянию на 1 октября госдолг Омской области составляет 39,3 млрд рублей (бюджетные кредиты — 23,52 млрд; кредитные соглашения и договоры — 7,76 млрд; ценные бумаги — 8 млрд рублей).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что программа реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов будет запущена с 2018 года. Глава государства подчеркнул, что для отдельных, наиболее закредитованных регионов эта программа может быть ещё «более льготной» и продлится до 12 лет.

Напомним, бюджет Омской области на 2017 год был принят во втором, окончательном чтении 22 декабря 2016 года со следующими параметрами: доходы — 64,2 млрд рублей, расходы — 65,5 млрд рублей. Дефицит — 2,4% от налоговых и неналоговых доходов.