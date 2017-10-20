Аделаида, Австралия, 20 октября, 2017, 07:35 — ИА Регнум. В Австралии автоконцерн General Motors Holden закрывает 20 октября свой завод в городе Аделаида, сообщает ABC news.

(сс) 0532-2008 Автобан

«Австралийская эра автопроизводства заканчивается после более чем 90 лет работы. — сообщили в издании. - Последний седан Holden сходит с производственной линии в промышленном городе Аделаида 20 октября».

Отмечается, что в последние десятилетия в Австралии работали такие производители, как Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Chrysler и Leyland.

В связи с закрытием завода без работы останутся 900 человек. Кроме того, около тысячи сотрудников предприятий, поставлявших австралийскому автоконцерну комплектующие, могут также потерять работу.

Напомним, в начале октября в австралийском Альтоне закрылся завод Toyota. В результате без работы осталось порядка 2,5 тыс. человек.

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