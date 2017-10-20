Южно-Сахалинск, 20 октября, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Сохранит ли Сахалин возможность исполнения указов президента России? Пока единственный островной регион страны остается и единственным в ДФО, не имеющим госдолга и исправно выполняющим все указы главы государства, в том числе и в сфере реализации государственной социальной политики. Однако парламентарии Сахалинской области уверены: если деньги у Сахалина заберут, под угрозой срыва окажется большинство социальных программ, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках указа президента РФ в регионе разработана Концепция повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. Концепция действует с 2013 года. По данным мониторинга за первое полугодие 2017 года, по пяти категориям работников бюджетной сферы из восьми, обозначенных в указе, обеспечен запланированный уровень заработной платы.

Так, по данным регионального правительства, уровень заработной платы педагогических работников составил 104,8% к средней заработной плате по региону, при плановом значении 101,7%. Рост по отношению к 2016 году составил 103%. Средняя зарплата педагогических работников в Сахалинской области в январе — апреле 2017 года составляла, согласно официальным данным, 48 891 рубль.

Заработная плата среднего медицинского персонала за тот же период в регионе составила 92,1% от среднего уровня зарплат по Сахалинской области, при плановом значении 90%, с ростом к 2016 году 106,4%. Заработная плата среднего медперсонала в 2017 году в Сахалинской области должна была составить, по плану региональных властей и в рамках исполнения указов президента, 56 тыс. рублей.

Концепцией Сахалинской области, разработанной в рамках исполнения указов президента РФ, предусмотрено и повышение заработной платы работникам социальной сферы. Дополнительного образования и других.

Между тем у депутатов регионального парламента вызывает тревогу возможное перераспределение нефтегазовых доходов Сахалинской области в пользу федерального центра.

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Пример, когда субъект РФ официально признал неспособность исполнить майские указы президента России, уже есть. Так, Карелия назвала сумму, которой не хватает региональной казне для повышения зарплаты бюджетникам — 97,4 млн рублей. Республика попросила помощи у Москвы.

Вопрос с нефтегазовыми доходами Сахалинской области не решен до сих пор. Региональные парламентарии уже выезжали на защиту бюджета в столицу. Теперь они собираются туда вновь.

«Парламентарии указали, что средняя заработная плата в Сахалинской области действительно выше, чем средняя по стране. Но эта ситуация сложилась лишь в последние три-четыре года, когда регион стал получать доходы от нефтегазовых проектов. При этом Курильская федеральная программа уже третий год подряд финансируется исключительно за счет регионального бюджета. Между тем Курилы не утратили своего стратегического значения для Российской Федерации», — привело мнения депутатов областной думы ИА «Сахалин. Инфо».

Тут стоит вспомнить недавнее заявление федерального правительства о выделении дополнительных 80 млрд рублей на развитие Курильских островов. Возникает вопрос: не за счет ли предстоящего перераспределения такая щедрость? Если так, то вряд ли федеральные власти могут записать это себе в актив — ведь, по сути, они почти три года не выполняют собственных обязательств перед Курилами.

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Между тем уровень газификации в Сахалинской области сегодня составляет только 16%. Для сравнения: в соседнем Хабаровском крае, не имеющем нефтегазовых доходов, он уже превысил 50%. По заверениям депутатов облдумы, на Сахалине процент дорог с твердым покрытием — один из самых низких в РФ и самый высокий процент аварийного жилья.

Парламентариев Сахалина поддержали и коллеги из других регионов Дальнего Востока и Севера России. Так, представители Ямало-Ненецкого автономного округа на слушаниях в комитете ГД РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока заявили:

«Если у сахалинцев сегодня отнимут налоги, то же может произойти завтра и с другими регионами. Таким образом ни одному из субъектов РФ становится невыгодным работать хорошо. А это порождает паразитизм».

Ситуация осложняется еще и тем, что в 2016 году Сахалинская область приняла трехлетний бюджет, который, в случае принятия инициативы Минфина, придется полностью перекраивать, а на это уйдет много времени. Как будет сложный островной регион жить без главного финансового документа? Этот вопрос можно было бы адресовать федеральному Минфину. Почему ведомство выступает с инициативами, кардинально меняющими финансовое обеспечение целого региона — вдруг, без предварительных обсуждений и согласований? И главное — что из этого может получиться? И кто будет отвечать за последствия? Например, если регион утратит возможность исполнения указов главы государства?

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении федеральных властей перераспределить 75% доходов Сахалинской области от нефтегазовых проектов в пользу федерального бюджета и только 25% оставить региону сахалинцы узнали из сообщений СМИ. В настоящее время действует обратный порядок — 75 на 25% соответственно. В защиту Сахалинской области выступает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

За перераспределение — министр финансов Антон Силуанов, заявивший, что 40 млрд рублей просто лежали на счетах и не работали.

Между тем сахалинские власти утверждают, что последствия «реформы», задуманной Минфином РФ, будут иметь катастрофические последствия для региона.

Вице-премьер Дмитрий Козак дал поручение министру финансов Антону Силуанову, министру по развитию Дальнего Востока Александру Галушке проработать и представить согласованные предложения, исключающие неисполнение регионом ранее принятых расходных обязательств. По итогам доклад будет представлен президенту России Владимиру Путину.