Архангельск, 20 октября, 2017, 05:33 — ИА Регнум. Вступление Финляндии в НАТО возможно, хотя и не актуально на текущий момент, сообщил Тимо Сойни, финский министр иностранных дел, в интервью газете «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Сойни дал интервью во время приезда в Россию на саммит министров иностранных дел Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, Финляндии и России. Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) состоялся 19 октября в Архангельске.

На вопрос о том, пойдет ли Финляндия по стопам Швеции, если та решится вступить в Североатлантический альянс, Сойни ответил, что такой вариант вообще не обсуждается — ни в Хельсинки, ни в Стокгольме.

Что касается самой вероятности вступления в НАТО, то как для Швеции, так и для Финляндии она существует.

«Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО», — сказал он.

Сойни пояснил, что именно по этой причине финнам «важна политика открытых дверей», и любая страна должна иметь, при желании, возможность вступить в НАТО.

«Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», — уточнил он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что стране не стоит подавать заявку на вступление в НАТО, а лучше сосредоточиться на росте военного потенциала на национальном уровне. Заявка Стокгольма на вступление в альянс усилила бы напряженность в регионе и оказала бы влияние на Финляндию.