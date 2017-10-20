Харьков, Украина, 20 октября, 2017, 03:32 — ИА Регнум. Водитель протаранившей толпу пешеходов в Харькове иномарки сделала это во время уличных гонок, сообщил Антон Геращенко, советник украинского министра внутренних дел, в Facebook.

Hk.npu.gov.ua На месте ДТП

Комментируя события 18 октября, украинский чиновник написал:

«По вчерашней харьковской трагедии становится известно все больше деталей. И я и все, кто видел видео задавались вопросом: почему девушка-водитель «Лексуса» даже не пыталась затормозить в момент столкновения?»

По словам Геращенко, многое прояснилось после появления видеозаписи с места ЧП.

«Лексус», оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову, — написал он. — А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить».

Чиновник отметил, что в планах расследования — выяснение личности водителя еще одного автомобиля, участвовавшего в гонках. Он обещал, что виновники аварии будут наказаны.

Напомним, 18 октября в центре Харькова погибли шесть человек, став жертвами наезда автомобиля, которым управляла женщина.

Водитель 1997 года рождения проехала на красный свет на перекрестке улиц Сумская и Бурсацкий спуск, на большой скорости врезалась в автомобиль Volkswagen Touareg.

Машина отлетела на тротуар, сбив несколько человек — шестерых насмерть, пятеро в результате госпитализированы. Оба водителя остались живы.

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Отметим, что «девицу» 1997 года рождения сложно назвать малолетней. Напомним также, что фраза «Не бейте их, они же дети» активно использовалась участниками и сторонниками так называемого Евромайдана (конец 2013 г. — начало 2014 г.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября «малолетнюю девицу» задержали, о чем сообщил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков. Представление на ее арест судом подписано полицией и прокуратурой.