МВД Украины рассказало об обстоятельствах наезда Lexus на людей в Харькове

Харьков, Украина, , 23:59 — REGNUM Водитель внедорожника, въехавшего в толпу прохожих в центре Харькова, нарушила правила дорожного движения, проехав на красный свет светофоры. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«На перекрёстке улиц Сумская и Бурсацкий спуск автомобиль Lexus под управлением девушки-мажора 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg», — написал Геращенко.

По его словам, от полученного удара автомобиль Lexus выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов.

По последним данным, которые привёл Геращенко, жертвами аварии стали шесть человек, ещё пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Советник главы МВД Украины добавил, что водители обоих автомобилей остались живы. Их отправили на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами».

Установлено, что Lexus, за рулём которого находилась девушка, принадлежал её отцу. Сама девушка задержана на трое суток. В ходе следствия будут проверяться обстоятельства получения ей водительского удостоверения, сообщил Геращенко.

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