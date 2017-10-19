Кишинёв, 20 октября, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Правительство Молдавии обратилось в Конституционный суд (КС) для передачи временного исполнения обязанностей президента одному из высших должностных лиц — спикеру парламента или премьер-министру — для назначения министра обороны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства, правительство указывает, что президент Игорь Додон спровоцировал институциональный кризис, нарушив свою конституционную обязанность и отказавшись назначить министра обороны после повторного выдвижения его кандидатуры премьер-министром.

Presedinte.md Игорь Додон

«Сложилась ситуация, когда необходимо временное исполнение обязанностей президента для назначения министра обороны. Республика Молдова парламентская страна, а президент не может провоцировать институциональные кризисы и политическую нестабильность», — заявил премьер-министр Павел Филип.

Конституционный суд Молдавии, напомним, принял решение о том, что в случае отказа президента Игоря Додона назначить дважды предложенного премьер-министром кандидата на должность министра или подписать принятый парламентом закон это сможет сделать спикер парламента или премьер-министр. Такое решение КС вынес, рассмотрев жалобу правительства насчет отказа Додона назначить министра обороны.

Ранее Додон несколько раз вступал в конфликт с правительством и парламентом, отказываясь подписывать принимаемые парламентом законы и назначать предлагаемых премьером министров. Он также пообещал президенту России Владимиру Путину не допустить вступления в силу решений парламента о запрете «российской пропаганды», переименования праздника 9 мая и т.д. Теперь у Додона есть чем объяснить свою неспособность выполнить обещанное.

ИА REGNUM напоминает, что президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, имя которого Додон в своих выступлениях даже не осмеливается произнести. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.