Вашингтон, 20 октября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг заявила 19 октября, что «абсолютно вся реклама, связанная с Россией» и с помощью которой Россия якобы пыталась повлиять на президентские выборы в США, должна быть опубликована для общественности — вместе с информацией, на кого были нацелены объявления, сообщает агентство PBS News Hour.

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Ранее Facebook отказывался публиковать эти данные. Но, хотя Шерил Сандберг выступает за обнародование информации, она не сказала, когда именно компания планирует это сделать.

В прошлом месяце компания сообщила, что она обнаружила рекламу, связанную с поддельными учетными записями (возможно, из России), которая пыталась повлиять на выборы. Facebook говорит, что эти объявления были сосредоточены на разногласиях в таких политических вопросах, как иммиграция и право на ношение оружия, и несли очевидные попытки посеять раздор среди населения США. Объявления включали в себя «продвижение событий» и «интенсивные посты», которые появлялись в новостных лентах пользователей.

Ранее сообщалось, что Facebook передал рекламу и информацию о том, каким образом она была нацелена (например, по географическому принципу или людям с определенной политической принадлежностью), следователям Конгресса США. Известно, что Конгресс также расследует «связанные с Россией» объявления в Twitter и Google.

В интервью новостному сайту Axios в четверг, 19 октября, Сандберг сказала, что Facebook несет ответственность за предотвращение такого рода злоупотреблений, которые произошли на этом сервисе во время выборов. Она заявила, что Facebook надеется «установить новый стандарт прозрачности в рекламе».

Исполнительный директор Facebook также отметила, что если реклама была связана с легальными, а не фальшивыми учетными записями Facebook, то «большинству из них нельзя было бы запретить работать». Хотя Facebook запрещает определенный контент, такой как hate speech (выражение ненависти), компания не хочет предотвращать свободу самовыражения, заявила директор.

«Дело заключается в том, что, если вы разрешаете свободу выражения, то вы допускаете свободу выражения», — сказала Сандберг.

Все это «движение» происходит из-за критиков и законодателей в США, которые все чаще призывают к регулированию Facebook и других интернет-гигантов.

В ближайшее время Сандберг встретится с должностными лицами в Вашингтоне — это произойдет перед слушанием в палате представителей, на котором, как ожидается, будут давать показания руководители Facebook, Twitter и Google.

Сандберг сказала, что Facebook не предоставил эти данные раньше, потому что был сосредоточен на других угрозах, таких как взломщики-хакеры. Facebook, по ее словам, задолжал США извинения.

«То, что мы действительно должны американскому народу, — это с решимостью сделать все, что мы можем, для защиты от угроз и иностранного вмешательства», — сказала Сандберг.

Сандберг не сообщила, считает ли она, что Facebook сыграл определенную роль в избрании Дональда Трампа, как говорят критики, позволив распространить выгодные ему поддельные новости. Она отметила только, что роль, которую Facebook играет на выборах, «не исчерпываться рамками любой кампании и любой страны».

Напомним, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг отказался от своих слов по поводу оценок «влияния Facebook на выборы в США», когда он назвал это «довольно сумасшедшей идеей».

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Вследствие растущего давления со стороны Конгресса Марк Цукерберг организовал так называемое прощеное турне — он ездит по городам и приносит свои «извинения», пытаясь вернуть доверие американской общественности. За что многие уже стали пророчить ему пост президента в 2020 году. Обращение через СМИ он считает недостаточным. Тем более что сами СМИ ополчились против Марка и обвиняют его компанию в том, что она убивает американскую журналистику.

Также Цукерберг объявил о реформах, которые призваны гарантировать, что его платформа не будет использоваться для уничтожения демократического процесса в США.

«Цукерберг не может отрицать того факта, что эффективность и изощренность разработанного им инструмента способствовали уничтожению наших СМИ. Возможно, более существенная угроза для нашей демократии — это не просто «неправильное использование» этого инструмента, а само существование Facebook и силы, которую он накопил», — считает, например, издание The American Conservative.

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