Рим, 20 октября, 2017, 00:01 — ИА Регнум. 19 октября между командами «Милан» и «АЕК Афины» был разыгран матч в рамках 3-го тура ЛЕ. Матч завершился нулевой ничьей.

Футбол

Статистика матча («Милан"/"АЕК Афины»)

Удары 14/4

Удары в створ 7/1

Владение 68%/32%

Фолы 10/13

На данный момент «Милан» идет на первом месте с 7-ю очками. «АЕК Афины» остался на 2-й позиции, набрав 5 очков.

Составы на матч:

«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Мусаккио, Родригес, Калабрия, Сусо, Бонавентура, Локателли, Силва, Кутроне, Чалханоглу.

«АЕК Афины»: Анестит, Бакакис, Враньеш, Бзанетопулос, Лопеш, Симоеш, Юханссон, Гало, Манталос, Христодулопулос, Ливая.

Главный арбитр матча: Экберг.

Предупреждения: Симоеш — 28, Локателли — 37, Манталос — 75, Ливая — 81.