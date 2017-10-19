Великий Новгород, 19 октября, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Новгородской области придётся заняться вопросами оптимизации госуправления и сократить количество госслужащих. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 19 октября, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

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«Есть пример — Тульская область, где чиновников меньше всего в России на душу населения», — сообщил новгородский губернатор, отметив, что новгородские власти внимательно изучат тульский опыт.

«Ведь важно посмотреть, как при сокращении чиновников будут идти те или иные процессы — то же взаимодействие с федералами, получение бюджетных субсидий и так далее», — пояснил Андрей Никитин.

При этом он заявил, что проблема не столько в бюрократическом аппарате, сколько в том объёме затрат, которые госучреждения несут на закупки.

«Резерв для экономии есть: если мы возьмём весь объём госзакупок Новгородской области, процентов на 10 в 2019 году мы сможем сэкономить, а сколько-то — уже и в 2018 году. Это не менее 0,5 млрд рублей дополнительно», — заявил глава региона.

Никитин также сообщил, что реорганизация правительства Новгородской области завершится к 1 января 2018 года, а число его заместителей уменьшится.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил о сокращении налоговых поступлений в бюджет области в 2017 году на сумму более 2 млрд рублей и необходимости привлечения бюджетного кредита для покрытия образовавшегося дефицита. Глава региона отметил, что расходы бюджета придётся «очень серьёзно срезать», также региональные власти будут «требовать экономии от всех».