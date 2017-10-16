Новый новгородский губернатор назначил себе восемь заместителей

Великий Новгород, , 13:06 — REGNUM В Новгородской области сформирован новый состав регионального правительства. Как сообщили сегодня, 16 октября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства, в него вошли губернатор Новгородской области, заместители губернатора и руководители региональных департаментов.

«Число членов правительства не изменилось и составляет 18 человек. Расходы на деятельность высшего исполнительного органа государственной власти региона не увеличены», — пояснили в пресс-центре.

У губернатора Новгородской области Андрея Никитина — восемь заместителей. В должностях первых заместителей губернатора в состав правительства вошли Сергей Сорокин и Вероника Минина, в должностях заместителей губернатора — Александр Дронов, Ольга Колотилова, Игорь Верходанов, Тимофей Гусев, Евгений Богданов и Мария Пантелейчук.

Отметим, что Вероника Минина была первым заместителем главы региона и при губернаторе Сергее Митине. Также сохранил пост вице-губернатора прежний заместитель Митина Игорь Верходанов. Повышения до заместителей губернатора получили руководитель департамента экономического развития региона Евгений Богданов и руководитель департамента культуры и туризма Мария Пантелейчук.

Между заместителями губернатора Новгородской области перераспределены полномочия — так, Сергей Сорокин будет координировать работу органов государственного управления, внутренней политики, вопросы информатизации и развития цифровой экономики, предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечение деятельности губернатора и регионального правительства.

Вероника Минина будет отвечать за взаимодействие правительства с федеральными органами власти по приоритетным проектам развития региона, осуществлять руководство этими проектами, а также организовывать международное и межрегиональное сотрудничество, работу представительства Новгородской области при правительстве Российской Федерации, анализировать исполнение на территории региона «майских» указов президента РФ, а также иные направления развития области по поручению губернатора.

Александр Дронов продолжит курировать отрасли транспорта, дорожного хозяйства, строительства и ЖКХ. Новыми сферами его полномочий стали вопросы ценовой и тарифной политики, а также охраны культурного наследия.

Ольга Колотилова будет курировать обеспечение деятельности региональных систем здравоохранения и образования, вопросы труда и социальной защиты населения. Евгений Богданов будет отвечать за экономику, финансы, промышленность и торговлю. Тимофей Гусев продолжит курировать отрасли сельского хозяйства, лесного хозяйства, сферы экологии и природных ресурсов. Игорь Верходанов — обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти области по вопросам правопорядка, общественной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, мобилизационной подготовки. Мария Пантелейчук будет координировать работу в сферах культуры, туризма и спорта, деятельность органов ЗАГС и мировых судей.

В новый состав правительства не вошёл руководитель департамента образования и молодёжной политики Александр Ширин. Исполняющим обязанности руководителя департамента назначена Ирина Середюк. Исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития назначен Денис Носачев, департамента культуры и туризма области — Борис Зорин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замещение руководящих должностей в этих департаментах будет проводиться по результатам открытого конкурса.

«Руководители других органов исполнительной власти региона назначены на свои должности на срок полномочий губернатора Новгородской области», — также отметили в пресс-центре правительства региона.

Напомним, правительство Новгородской области работает в регионе с 23 мая 2013 года — оно сменило администрацию области. В соответствии с областным законом 14 октября, в день вступления в должность губернатора Новгородской области Андрея Никитина, правительство региона сложило полномочия перед вновь избранным главой области. Новый его состав сформирован 15 октября.

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