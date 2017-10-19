Москва, 19 октября, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Минпромторг РФ выступает против идеи Минприроды по повышению стоимости пользования лесом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Иван Шишкин. Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872

«Мы против этой инициативы, потому что мы считали и считаем, что сегодня повышать сборы за пользование лесосекой нецелесообразно. Это совершенно неэффективное решение, и оно отрицательно отразится на рентабельности», — уверен Мантуров.

Он считает, что в особенности от повышения цен на пользование лесом пострадает Дальний Восток, который и сейчас не может решить вопрос с рентабельностью. С другой стороны, отметил Мантуров, повышение сборов — это дополнительные доходы в региональные бюджеты.

«В этом вопросе можно пойти только на повышение на уровень инфляции: то есть мы даем прогноз предприятиям, они анализируют заранее и понимают, как им выстраивать свою экономику и принимать организационные решения», — объяснил Мантуров.

Минприроды предлагает увеличить ставку за использование лесного участка, который находится в федеральной собственности. Согласно действующим сегодня нормам, леса могут быть использования для рекреационной деятельности и для охотничьего хозяйства. В первом случае стоимость пользования лесом устанавливается регионом и в некоторых субъектах страны достигает 30 тыс. рублей за гектар. При этом плата за гектар охотничьего хозяйства подразумевает единую ставку по всей стране — она составляет четыре копейки. Минприроды предлагает распространить правила ценообразования пользования лесом, которые действуют в отношении рекреационной деятельности, на земли под охотничьи хозяйства.