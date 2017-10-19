Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что двойные стандарты в сфере геополитики таят в себе опасности для стабильного развития Европы. Об этом российский лидер заявил сегодня, 19 октября, выступая на пленарной сессии форума «Валдай», который проходит в Сочи.

Крым. Март 2014 года

В качестве примера таких двойных стандартов, Путин привел ситуацию с Крымом и Косово. Он напомнил, что албанские боевики при поддержке боевой авиации США и военного блока НАТО насильственно отторгли от Сербии край Косово. При этом страны Запада приветствовали это как якобы справедливую и законную волю косовских албанцев к самоопределению.

Когда после прецедента Косово независимости захотели многие другие регионы, Запад стал применять к ним двойные стандарты в зависимости от собственной выгоды.

Именно это и произошло с Крымом, жители которого на мирном и совершенно легитимном референдуме определили свою дальнейшую судьбу и приняли решение вернуться в состав России. Однако этот референдум почему-то не поддерживается на Западе.

«Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть правильные борцы в деле независимости и свободы, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои правда даже с помощью демократических механизмов. Подобные, как мы говорим все время, двойные стандарты — вот ярчайший пример двойных стандартов, — таят в себе серьезную опасность для стабильного развития Европы и других континентов, для продвижения интеграционных процессов во всем мир», — сказал Путин.