Ереван, 19 октября, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Армения и Россия подпишут Соглашение о международном автомобильном сообщении. Предложение о заключении соглашения одобрено на заседании правительства Армении сегодня, 19 октября.

По словам министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваана Мартиросяна, соглашением предусматривается осуществление грузоперевозок между Арменией и Россией без разрешений, за исключением грузов, следующих из стран, не являющихся членами ЕАЭС на территорию государств-участников соглашения.

Межгосударственные регулярные и нерегулярные пассажироперевозки будут осуществляться при наличии разрешений, которыми полномочные органы двух стран будут обмениваться ежегодно. В то же время, как указал министр, транспортные компании, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов, в рамках соглашения, при реализации перевозок по территории двух государств будут взаимно освобождены на территории другой страны от выплат пошлин, сборов и платежей, взимаемых за собственность и эксплуатацию транспортного средства, если иное не предусмотрено законодательством указанной страны.

«Соглашение содержит также механизмы безопасности и контроля за перевозками», — пояснил глава армянского Минтранса.

Агентство АрмИнфо напоминает, что объём грузоперевозок в Армении в январе-августе 2017 года к аналогичному периоду предыдущего года вырос на 43,1% — до 17 460.6 тыс. тонн.

83,2% от общего объема грузоперевозок приходится на автомобильные перевозки, возросшие в годовом разрезе на 51,1%.

В то же время официальная статистика не располагает данными по объемам грузоперевозок с Россией. Однако учитывая, что лидером по внешнеторговому обороту с Арменией является Россия — товарооборот вырос в январе-августе 2017 г на 23,5% годовых — до $991.8 млн., что было спровоцировано ростом экспорта на 36,6% — до $310 млн и импорта на 18,3% — до $681.8 млн (в общей сложности внешнеторговый оборот Армении в январе — августе 2017 г составил $3.9 млрд), то можно отметить, что большая часть армянских грузоперевозок приходится именно на долю РФ.