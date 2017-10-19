Старый Оскол, Белгородская область, 19 октября, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа Анатолий Кондауров, заслуженный учитель РФ Геннадий Кравцов и почетный металлург Михаил Соколов опубликовали открытое письмо в адрес губернатора Белгородской области Евгения Савченко, в котором выступили против отставки действующего мэра Старого Оскола Александра Гнедых.

Kremlin.ru Евгений Савченко

Письмо было опубликовано на портале «Голос Белогорья». Авторы документа заявляют, что члены Совета депутатов не самостоятельны в своем выборе и «целиком подчинены воле представителей крупного бизнеса», а Гнедых на самом деле не устраивает именно бизнес-элиту.

«Последовательно и непреклонно отстаивая интересы жителей округа, ради которых осуществляются планы социально-экономического развития Старого Оскола, А.В. Гнедых, как нам известно, самым решительным образом нарушил планы зарвавшихся местных олигархов взять город под свой полный контроль. Вот в чём причина их крайнего недовольства действиями главы администрации. Олигархам нужен «ручной» мэр, безропотный, безвольный и послушный, и тогда они будут здесь творить, всё, что им вздумается… Вот почему непокорный мэр стал им неугоден, вот истинная причина конфликта между администрацией округа во главе с А.В. Гнедых и группы потерявших стыд и совесть олигархов», — говорится в письме.

Более того, подписавшиеся уверены, что Савченко сам оказался втянут в эту политическую историю. Он не поздравил Старый Оскол с Днем города — тогда, когда старооскольцам нужна была поддержка, — и именно поэтому результаты губернаторских выборов в этом округе сложились не в его сторону.

«Это прямой и адекватный ответ старооскольцев Вам и Вашим советчикам. Люди могут терпеть голод и холод, любую нужду, но неуважения к себе люди не потерпят никогда… Евгений Степанович! Призываем Вас — повернитесь лицом к простым людям, ко всем старооскольцам, скажите своё решительное «нет» тем, кто использует Вас в своих личных интересах. Вы многое успели сделать, и сегодня у Вас есть уникальный шанс остаться в памяти народа выдающимся деятелем, мудрым правителем, гарантом справедливости на Белгородчине», — с такими словами обращаются старооскольцы к губернатору.

Как уже сообщало ИА REGNUM, члены Совета депутатов Старооскольского городского округа направили в совет предложение рассмотреть вопрос об отставке мэра. Сам глава города также в курсе ситуации.

Конфликт назревал в Старом Осколе давно, но в полную силу он разразился летом, когда Александр Гнедых представил депутатам отчет о работе администрации городского округа за 2016 год. Депутаты и представители крупных городских предприятий, также участвовавшие в заседании, заявили, что администрация весь год проработала неудовлетворительно, и потребовали устранить нарушения до конца лета.

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По мнению оппонентов мэра, в докладе все вышло «гладко», но не были решены реальные проблемы города: при этом наряду с дежурными претензиями о плохих дорогах звучали и более конкретные пункты — слабая работа с инвесторами, странное ценообразование при предоставлении застройщикам земель под жилые дома, распоряжение муниципальным имуществом, незаконная добыча природных ресурсов. По словам депутатов и представителей старооскольских предприятий, глава города не сумел выстроить отношения с областном центром и городским бизнес-сообществом, поэтому должен покинуть свой пост.

В итоге депутаты согласились принять доклад к сведению, но при этом признали работу Гнедых в 2016 году неудовлетворительной и решили направить ему список нарушений, которые он должен будет устранить до 1 сентября и снова отчитаться перед депутатами. За это решение проголосовали 13 из 18 депутатов.

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При этом ряд комментаторов считает, что у Гнедых есть шансы остаться на прежней должности до истечения срока полномочий — 2018 года. Первый аргумент заключается в том, что Гнедых был избран всенародным голосованием еще до того, как ответственность за выборы глав муниципальных образований возложили на депутатов. Во-вторых, чтобы добиться отставки мэра, депутаты два года подряд должны признать его работу неудовлетворительной.

Раскол в политических кругах города, как справедливо отметили авторы открытого письма, сыграл свою роль и в выборах губернатора, которые прошли в Белгородской области 10 сентября 2017 года. Старый Оскол стал единственным округом, где Евгений Савченко не стал лидером по итогам голосования. Член КПРФ Станислав Панов — уроженец города Старый Оскол, и там избиратели поддержали «своего» кандидата. Панов набрал 40,31% голосов, а Савченко — всего 36,70%.

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