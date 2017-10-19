Москва, 19 октября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. В «Газпроме» прокомментировали решение киевского суда о взыскании с имущества российской компании штрафа в $6,5 млрд, подчеркнув, что обвинения в нарушении антимонопольного законодательства на рынке Украины — абсурдны и не имеют оснований.

Thawt Hawthje Газпром

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook сообщил, что Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины относительно взыскания с «Газпрома» штрафа в размере 171 млрд гривен ($6,7 млрд) за нарушение закона о защите экономической конкуренции.

По словам Петренко, если раньше в счет уплаты штрафа можно было взыскать только средства «Газпрома», размещенных в банках, то сейчас это распространяется на все имущество должника.

«Мы неоднократно заявляли, что обвинения в нарушении антимонопольного законодательства на рынке, где мы не работаем, то есть на рынке транзитных услуг природного газа по территории Украины, абсурдны и не имеют оснований», — цитируют официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова «Известия».

В российской компании напомнили, что транзитом газа занимается украинский «Нафтогаз».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Антимонопольный комитет Украины выписал «Газпрому» штраф в размере 85,9 млрд гривен. По мнению украинской стороны, российская газовая компания с 2009 по 2015 годы злоупотребляла положением монополиста на рынке транзита природного газа на территории Украины. При этом двойное увеличение суммы взыскания связана со штрафными санкциями из-за просрочки платежа.