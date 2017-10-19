Москва, 19 октября, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Программа реновации усугубит проблему с парковочным пространством в Москве, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя региональной общественной организации «Московский городской союз автомобилистов» Юрий Файнгерш, комментируя инициативу властей убрать автостоянки из дворов новых домов. По его мнению, парковки для людей должны быть в непосредственной близости от места проживания — если их убрать из дворов, то необходимо построить многоярусные парковки вблизи дома по приемлемым ценам. На данный момент неясно, по какой цене будут продаваться эти места, а также насколько увеличится стоимость вводимого жилья, если данное решение будет принято.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

«О чём думает московское правительство, департамент транспорта и департамент имущества, остаётся загадкой. Когда только вводились платные парковки, мы говорили, что это приведёт к запрету парковаться во дворах. Какой смысл тогда был получать разрешение на установку шлагбаумов в местах придворовой территории, люди потратили деньги, а теперь мы приходим к тому, что опять запреты», — отметил эксперт.

По мнению директора центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константина Трофименко, ситуация не имеет простого и однозначного решения — если все автомобили убрать под землю, то стоимость квартиры увеличится настолько, что это будет жильё не эконом-класса, а более дорогой категории.

«Можно строить что-то вроде многоярусных «Народных гаражей» по периметру, но это займет много места при повышении плотности. Непосредственно во дворах при повышенной плотности может вместиться только 30% автомобилей, что, конечно, не должно мешать иным функциям — детским и спортивным площадкам и прочему. Поэтому на каждой конкретной площадке реновации нужно проводить свой анализ и делать свои выводы», — считает он.

По мнению Юрия Файнгерша, реновация только ухудшит вопрос с парковочными местами, так как машины во дворы не пустят, а чёткой альтернативы людям не предложено. Около 10 лет назад в мэрии Москвы заявляли, что машиноместа должны быть в шаговой доступности. Однако сейчас строятся гаражи, совершенно не привязанные к месту жительства.

«Доходит до смешного, когда была программа «Народный гараж», мы показывали места, где можно поставить многоярусные паркинги, нам говорили, что в этих местах нельзя ставить машины, одновременно заставляя нас освобождать свои площадки. Через какое-то время на этих участках, которые мы предлагали под строительство, строились магазины, никто не думал о москвичах, у которых есть личный автотранспорт», — подчеркнул он.

Добавим, как ранее сообщала «Общая газета», во дворах домов, которые построят по программе реновации в Москве, могут запретить парковку автомобилей. Об этом сообщил сооснователь одного архитектурного консорциума Москвы Юрий Шередега. По его словам, въезжать в новые дворы смогут только пожарные и реанимобили. При этом для жильцов будут предусмотрены паркинги. Остановиться перед домом, чтобы разгрузить авто или высадить пассажира, можно будет с противоположной стороны подъезда, а пространство перед домом отдадут под палисадники.

Если случится именно так, то автомобилисты вряд ли будут молчать, и властям грозят очередные шествия недовольных.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года власти Москвы заявили, что доля платных парковок в городе составляет 37%. В ответ эксперты заявили, что проблему парковочного пространства Москвы необходимо решать за счёт увеличения числа подземных стоянок.

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