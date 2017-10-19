Москва, 19 октября, 2017, 13:57 — ИА Регнум. В сентябре индекс «Кофе с молоком» (КсМ), отражающий расходы жителей России на скромные удовольствия, вырос на 1,4% по сравнению с августом. В годовом выражении показатель снизился на 2,2%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Pxhere.com Кофе и шоколад

По мнению экспертов, на уровне потребления кофе, молока и шоколада отразилось изменение цен на эти продукты. Так, в сентябре кофе подешевел на 9% в годовом выражении, а шоколад — на 14%.

В Москве индекс КсМ снижался в июле, августе (-0,8% в годовом выражении) и сентябре (-4,9%). В течение месяца цены на кофе и шоколад в столице упали на 11% и 9% соответственно, а вот молоко и бутилированная вода подорожали на 1,2% и 5% соответственно.

В сентябре жители России приобрели кофе в объеме, на 5,6% превышающем показатель августа. Для шоколада рост составил 17,8%. При этом 6% домохозяйств включили шоколад в перечень покупок.

В основе индекса «Кофе с молоком», или индекса простых удовольствий лежит динамика цен и объемов потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — товаров, которые не являются продуктами первой необходимости.

Технология сканирования штрих-кодов позволяет экспертам «Ромир» получать данные о расходах 30 тыс. жителей России, 11 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением больше 100 тыс. человек. Выборка отражает покупательское и потребительское поведение жителей российских городов.

Читайте также: Потребительскую корзину «заморозят» до 2021 года