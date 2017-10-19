Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал опасным выдвижение Ксении Собчак в президенты РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Телеведущая, дочь первого губернатора Петербурга Анатолия Собчака Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, она соотносит свою кандидатуру с графой в бюллетене «против всех».

Жириновский подверг критике желание Собчак участвовать в выборах.

«Человек не объехал страну, ничего не знает, ничем не управлял. Не имеет соответствующих знаний. Это опасно просто. Во-первых, никто (ее) не изберет. Это фальшивый, подставной кандидат», — полагает Жириновский.

Депутат Госдумы уверен, что Собчак — «подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов».

"Вот она, женщина такая смелая, вела «Дом-2», «Дом-3». «Дом-4», мамой уже стала, и так далее… Кандидатом в президенты должен быть человек, который в политике много лет», — отметил парламентарий, отвечая на вопрос участника Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который проходит в Сочи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Жириновский уже заявил о своем участии в выборах президента РФ в марте 2018 года.