Стокгольм, 19 октября, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Случаи сексуальных домогательств нередки в политических кругах Европейского союза, причем речь идет о высокопоставленных лицах, сообщила шведский министр иностранных дел Маргот Валльстрем в интервью агентству ТТ.

ukhomeoffice — UN Commission Маргот Валльстрем

«Я могу подтвердить, что это случается на высшем политическом уровне, я на себе это тоже испытала», — констатировала она.

По словам Валльстрем, она испытала шок, присутствуя на деловом обеде с лидерами ЕС. «Неожиданно я почувствовала руку на своем бедре», — поделилась она впечатлениями.

Как рассказала Валльстрем, она покинула место, где ей было нанесено оскорбление, и рассказала об этом случае председателю Европейской комиссии Жозе Мануэлу Баррозу. Политик поддержал ее, признав такое поведение недопустимым.

Валльстрем предложила окоротить распускающих руки законодательным путем. «Что нам надо сделать? Не достаточно лишь одного призыва, он должен привести к действию», — пояснила она.