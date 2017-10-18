Нью-Йорк, США, 19 октября, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется, что Совет Безопасности ООН согласится дополнительно направить 900 военнослужащих в Центральноафриканскую Республику для защиты гражданских лиц, 18 октября сообщает Reuters.

U.S. Army Africa Африканские миротворцы

«По всей стране нарастает напряжённость и насилие. Гуманитарная ситуация ухудшается… Необходимо усилить контингент наших войск в Центральноафриканской Республике для защиты гражданских лиц», — заявил Гутерреш.

Генсек ООН отметил, что миротворцам удалось «предотвратить худший вариант развития событий» в ЦАР пять лет назад, но ситуация продолжает оставаться «очень тревожной».

«Я убежден в позитивном отклике членов Совета Безопасности, в том числе и Соединённых Штатов», — добавил Гутерреш.

Напомним, в результате конфликта в ЦАР погибли тысячи человек, пятая часть населения страны была вынуждена покинуть свои дома. Противостояние между правительством ЦАР и повстанцами в основном мусульманской коалиции Селека началось в 2012 году.

В 2013 году бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе бежал из страны. После государственного переворота столкновения продолжились между боевиками коалиции Селека и христианским ополчением Антибалака.