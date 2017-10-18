Кишинёв, 18 октября, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Демократическая партия Молдавии опровергла появившуюся в молдавских СМИ и в экспертном сообществе информацию о том, что лидер демократов и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк намерен в ближайшее время занять пост премьер-министра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Демпартии, сам Плахотнюк пообещал, что нынешнее правительство под руководством Павла Филипа доведет свой мандат до конца, то есть до следующих парламентских выборов.

Vlad Plahotniuc Владимир Плахотнюк

В Демпартии заявили, что Плахотнюк и демократы очень довольны работой нынешнего премьер-министра и кабинет министров пользуется их полной политической поддержкой. В распространении информации о намерении Плахотнюка занять пост премьера демократы обвинили «токсичных персонажей, которые скрываются под личиной политиков или журналистов, для того чтобы манипулировать общественным мнением».

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Плахотнюк является фактическим руководителем Молдавии, единолично контролируя все ветви власти, в том числе в значительной степени — президента Игоря Додона.