Вашингтон, 18 октября, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поставил Китай в один ряд с ядерной угрозой КНДР и терроризмом, пригласив Индию вместе противостоять Пекину в Южно-Китайском море, сообщает издание Times of India.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

Такое заявление Рекс Тиллерсон сделал 18 октября в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований, одной из ведущих аналитических организаций США.

В свете таких высказываний, Тиллерсон представил слушателям свою версию новой стратегии Вашингтона по выстраиванию отношений с Индией.

По словам госсекретаря США, Вашингтон и Индия объединены общими стремлениями к балансу сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тиллерсон обвинил Китай в провокациях, подрывающих нормы международного порядка в Южно-Китайском море, за сохранение которых стоят США и Индия.

Он заявил, что США и Индия объединены интересами безопасности, свободного судоходства и торговли, борьбы с терроризмом в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственность за геноцид мусульман-рохинджа на военных руководителей Мьянмы.