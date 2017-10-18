Донецк, 18 октября, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на выборах главы республики в 2018 году. Об этом он сообщил 18 октября в интервью «Донецкому агентству новостей».

Andrew Butko Захарченко Александр Владимирович

«Я долго думал над этим вопросом. Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году», — сказал Александр Захарченко.

Он добавил, что отказ Киева принять закон об особом статусе Донбасса «в полном виде» власти ДНР однозначно рассматривают как нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения.

«Учитывая это, я не вижу никаких препятствий, для того чтобы принять участие в выборах главы 2018 года в качестве представителя общественного движения «Донецкая Республика», — отметил Захарченко.

Напомним, первые в Донецкой Народной Республике состоялись 2 ноября 2014 года. Из трёх претендентов на должность главы республики Александр Захарченко одержал победу с большим отрывом.

Согласно Конституции ДНР, глава республики избирается сроком на четыре года. Одно лицо не может замещать эту должность более двух сроков подряд.