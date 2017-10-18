Москва, 18 октября, 2017, 19:58 — ИА Регнум. В Москве «вызвал сожаление» доклад правительства Болгарии о состоянии национальной безопасности, в котором Россия была обозначена в качестве одной из внешних угроз. Об этом говорится в комментарии, распространённом 18 октября пресс-службой МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Novinite.com Болгария и Евросоюз

Как отмечают в российском ведомстве, содержащиеся в документе пассажи «резко диссонируют с декларируемыми нынешним кабинетом министров Бойко Борисова намерениями развивать отношения с Россией в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах».

МИД также обращает внимание, что «именно благодаря незначительному перевесу голосов правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) документ был утверждён».

«Удивительно, как такие откровенно русофобские документы утверждаются парламентом, в котором почти половина депутатов (116 из 240) входит в Группу дружбы с Россией. Похоже, что участие в ней для отдельных парламентариев вовсе не является признаком конструктивного прагматичного настроя в отношении нашей страны», — отмечается в комментарии.

При этом в МИД подчёркивают, что определение России в качестве угрозы «совершенно не отвечает настроениям местного населения», указывая на то, что, «согласно проведенному недавно болгарским социологическим агентством исследованию, 85% опрошенных не видят в российской внешней политике какие-либо риски для Болгарии».

«Откуда тогда берутся такие пассажи? Если по подсказке западных партнёров, то они явно пытаются привнести разлад в российско-болгарское многоплановое взаимовыгодное сотрудничество», — заявляют в МИД России.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что «в России — другие представления о дружбе». «Если дружить, то искренне», — подчёркивается в комментарии.

Напомним, в начале октября депутаты Народного собрания Болгарии с небольшим перевесом в 104 против 96 голосов увердили ранее внесённый правительством доклад о состоянии национальной безопасности за 2016 год, в котором значительное место уделено внешней политике России.

«Действия России являются источником региональной нестабильности и угрожают нашей основной цели создания единой, свободной и мирной Европы», — говорится, в частности, в документе.

Болгария обвинила Россию в «неисполнении и избирательном применении основополагающих международных договоров в области контроля и конвенционального вооружения, нарушении территориальной целостности независимых государств, ведении информационной войны и массовом использовании гибридных стратегий».

В докладе также утверждается, что воссоединение Крыма с Россией «разрушает геостратегический и военный баланс в Черноморском регионе», а ухудшение отношений России с НАТО и Европейским союзом «создаёт серьёзные вызовы выстроенной европейской архитектуре безопасности».

Следует отметить, что доклад был подвергнут критике отдельными депутатами Народного собрания, в том числе представителями правящей партии ГЕРБ, а также неоднозначно воспринят в администрации президента Болгарии, взаимодействие которой с кабинетом министров всё более приобретает черты открытого противостояния.

Президент Болгарии Румен Радев, комментируя документ, заявил, что двусторонние отношения Москвы и Софии «не должны быть в заложниках чужих интересов», и республике необходимо отстаивать свои собственные. В свою очередь вице-президент Болгарии, бывший депутат Европарламента Илияна Йотова назвала доклад правительства «буквальным переводом» схожих антироссийских текстов Европейского союза, и заявила, что документ не учитывает реального положения дел в Болгарии.

Тем временем, премьер-министр Бойко Борисов выступил уже с новыми выпадами в адрес России. Выступая 16 октября на конференции «Вместе в безопасности. Роль Болгарии в общей европейской обороне» в Софии, он заявил, что «ракеты в Крыму направлены на Болгарию».